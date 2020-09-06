حادثة استثنائية.. مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

سجلت مدينة العقبة الأردينة، يوم أمس السبت، أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الكرة الأرضية، بواقع 48.5 درجة مئوية.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إنه "بعد اكتمال تسجيل درجات الحرارة العظمى لليوم السبت 5 أيلول 2020، فقد سجلت مدينة العقبة أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الكرة الأضية، بواقع 48.5 درجة مئوية متجاوزة بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة استثنائية وخاصة أنها احتلت، يوم الجمعة، ثاني أعلى درجة حرارة في الكرة الأرضية".

وأضاف الصحيفة أن ذلك يأتي "بسبب تأثر المملكة الأردنية بموجة حارة استثنائية لم يسبق لها مثيل لمثل هذا الوقت من العام".

وكانت مدنية الإحساء السعودية حققت في أغسطس/ أب الماضي أعلى درجة حرارة في العالم في موسم "مربعانية القيظ"، وقال موقع قناة العربية"، إن درجة الحرارة في مدينة الأحساء شرقي المملكة وصلت إلى 50 درجة.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية الأردنية، قد حظرت العمل في ساعات معينة في النهار.