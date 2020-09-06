تراند اليوم : هيفا وهبي تستنجد وتريد استعادة مجوهراتها المسروقة

استنجدت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي بالجميع لإعادة مجوهراتها المسروقة الثمينة.

نشرت صورًا لأكثر من ٤ قطع من المجوهرات الالماس وقالت إنها لم تجدهم منذ عام واتضح لها فيما بعد بأنهم مسروقين.

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كتبت ترجو الكل بمساعدتها للوصول إلى المجوهرات وقالت: (اذا حدا شاف هالخاتم او جرّب ينباع لحدا بليز يخبرني هيدا من بين مجموعة قطع ضاعوا مني تقريبًا من سنة)

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وتابعت: (بس هلأ صرت متأكدة انهم مسروقين ١٤ قطعة، فلو حدا اشتراه من السارق بليز ييلغني عالدايركت ووعد مني لن أدكر أسامي.. شكرًا)

هيفا كانت اتهمت زوجها محمد_وزيري بسرقة المجوهرات واموالها وسجنته بعدما شتمت كل المصريين.

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