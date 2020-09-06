تراند اليوم : معتصم النهار الهش يرد على هيفا وكأنها معجبة

تغزّلت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي كثيرًا بمتعصم النهار الذي يشاركها في مسلسل “أسود فاتح” والذي سيعرض قريبًا، ونشرت لقطة رومانسية جمعتها معه في إحدى المشاهد.

لمعرفة ما قالته هيفا لمعتصم فعلى اللينك أدناه

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رد معتصم كان عاديًا, وفيه الكثير من التكبّر ولم يرد عليها بشكل لائق وعاملها وكأنها إحدى معجباته، ولم يتغزل بها كما فعلت، بل كان كلامه جافًا، فاكتفى بأن شكرها بشكل رسمي كما يشكر أي متابع مجهول، وفوق هذا لم يعبر عن امتنانه فلا ينشر الفيديو على صفحته، بل على الستوري لمدة يوم واحد فقط، في حين وضعته هيفا على صفحتها وعلى الصفحة الأولى!

معتصم لا يزال مبتدئًا وحقق نجاحاته عبر الأعمال اللبنانية، التي نكرها وقال إن الدراما السورية من أوصلته، عبر مسلسل (خمسة ونص) من إنتاج وإخراج لبناني، بينما فشل في مسلسل “ما فيي” للمخرجة السورية رشا شربتجي وإنتاج لبناني، ليس لأن رشا ليست مخرجة مهمة بل لأن معتصم مجرد مبتدئ، وفشل عمله بجزئيه الأول والثاني وعلمنا بأن جزءً ثالثًا سيعرض وكأننا في مسلسل مكسيكي سخيف.

المهيوب المتعطرس لم يتقبل رأي الزميلة نضال_الأحمدية كبيرة الصحافيين والنقاد منذ ما يقارب الربع قرن.

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وسينتهي قريبًا في عالم الفن لأن “الخسة كبرت براسه” وأخذ حجمها بتفاهة لم نعهدها لدى ممثل ما يحسم أمر هذا الفارغ من الموهبة والأخلاق إلى أن يثبت العكس.

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معتصم رد برسمية على هيفا التي تسبقه بأشواط كثيرة في الفن، بغض النظر عن موقفنا منها، واعتبر نفسه نجمًا كبيرًا وكأنه كان ينتظر اطراءً منها لأنه بات يعتبر نفسه بمكانتها.

أليس هذا استعلاءً من قامة هشة؟

سناء حمود – بيروت