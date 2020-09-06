حيرت الأطباء.. بريطانية عمرها 19 عاما وعقلها 10 أشهر

فتاة حيرت الأطباء، توقف عقلها ذهنياً عند عمر 10 أشهر رغم نمو جسدها بشكل كامل ووصولها لسن الـ19 عاما.

وقالت "آني" والدة الفتاة دايسس راينس، المقيمة في مدينة "كارديف" بمقاطعة ويلز غربي بريطانيا: "أعتني بابنتي كطفلة رضيعة، أنا من يطعمها في كل الأوقات وألبسها الحفاظات وأسقيها الحليب".

وأشارت إلى أنها لا تزال تعتمد على "سكاتة الفم" معظم الوقت وتمتلك الكثير من الدمى، موضحة أن حالة ابنتها لا تزال تثير ذهول الأطباء فشلوا حتى الآن في إيجاد تفسير لها وكأن "الزمن تجمد عندها وهي في سن 10 أشهر"، وفقا لصحيفة "ميرور البريطانية".

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وأضافت: "لا أزال أعتني بها كأنها طفلة طوال 19 سنة ولا يزال الأطباء عاجزين عن تشخيص حالتها باستثناء أنها تتعرض أحيانا لنوبات صرع".

وأشارت إلى أن حالة دايسي أعجزت جميع الأطباء الذين عاينوها وأثارت حيرتهم وذهولهم ودهشتهم.

وأكدت أن أسرتها لا تزال تبحث عن أجوبة عن حالتها في المستشفيات البريطانية وفي الخارج.