البرازيل.. مقتل شابة بالرصاص لرفضها كلمة "سمينة"

لقيت شابة برازيلية مصرعها، بعد أن أطلق رجل النار عليها، نتيجة خلافات وقعت بينهما بسبب وزنها الزائد.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشابة أماندا نونيس، البالغة من العمر (30عاماً)، كانت موجودة في أحد متاجر منطقة بلفورد روكسو في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية لشراء وجبة الإفطار، عندما سمعت شخصين يسخران من وزنها وينعتاها بـ"السمينة".

وقررت أماندا مواجهتهما، واحتدم جدالها مع الشخصين، قبل أن يُقدم أحدهما بصفعها على وجهها بشدة، وعندما أظهرت أماندا ردة فعل غاضبة سحب الرجل مسدسه وأطلق على وجهها عيارا ناريا، لتفارق الحياة بعد أن تم نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة.

وقالت الشرطة المحلية، إنها تحقق في حادثة مقتل أماندا، مشيرة إلى أنها باشرت في تفريغ محتوى كاميرات المراقبة في موقع الجريمة لتحديد الجناة، واستدعاء الشهود لتحديد مطلق العيار الناري للزج به في السجن. بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".

والجدير بالذكر ان البرازيل تحتل المركز الخامس عالميا في جرائم قتل النساء، حيثُ سجلت ولاية ريو دي جانيرو عددا كبيرا من جرائم قتل النساء، راحت ضحيتها قرابة 4 آلاف امرأة.