تراند اليوم : أب يغتصب بناته الخمس '200 مرّة'

أصدرت محكمة أردنية، حكما بالسجن 25 عاما، بحق سوري خمسيني اغتصب بشكل متكرر على مدى سنوات بناته الخمس، كما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”.

وبحسب المصدر: “أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الثلاثاء حكما مشددا بالسجن 25 عاما بحق سوري (50 عاما) لاغتصابه بناته الخمس من زوجاته الثلاث”.

وأضاف أن “الفتيات تقدمن بشكوى ضد والدهن بعد أن ضقن ذرعا من أفعاله الجنسية معهن منذ صغرهن”. وأدين الرجل بـ”تهمتي الاغتصاب المقترن بفض البكارة مرتين، وهتك العرض 200 مرة”.

ووفقا للمصدر، شددت المحكمة الحكم “لكون الفعل المرتكب يقع على المحارم بصفته أب، إلى جانب فضه بكارة ابنتين كانتا قد بلغتا 18 عاما”.

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واثنتان من الفتيات بعمر 16 عاما، أما أعمار شقيقاتهن الثلاث فهي 17 عاما و20 عاما و23 عاما.

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وبحسب لائحة الاتهام، فإن “الفتيات الخمس يسكن داخل منزل في مزرعة، وتعرضن لاغتصاب متكرر وهتك عرض من قبل والدهن المتزوج اثنتين من بلدته (في سوريا)، فيما زوجته الثالثة أردنية”.

واعترف الأب أثناء التحقيق باغتصاب بناته على مدى سنوات منذ الصغر.