تراند اليوم : مصر توقف الفنانة جيهان خليل

أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، قرارًا بمنع التعامل مع الممثلة المغربية جيهان خليل وإلغاء كافة التصاريح التي منحت لها للعمل في مصر؛ لإساءتها للفن المصري.

وقال زكي في تصريحات صحفية، إن هناك شكاوى كثيرة من جيهان بسبب تعطيلها تصوير الأعمال، آخرها مسلسل "بيت السلايف" الذي يعرض حاليًا على الشاشات، مشيرًا إلى أنها عطّلت التصوير أكثر من مرة بعدما يتم تبليغها بموعد التصوير ولكنها لا تحضر، مما يتسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المنتجة.

وشدد نقيب المهن التمثيلية في مصر على أن الفنان عليه أن يحترم مواعيد عمله ويحترم قانون النقابة وإلا تتخذ ضده كل الإجراءات اللازمة.

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جدير بالذكر أن جيهان خليل ممثلة مغربية فازت بلقب الموسم الأول من برنامج Arab casting، وقد قدمتها الممثلة غادة عبد الرازق لأول مرة في الدراما التليفزيونية المصرية من خلال مسلسل الخانكة وشاركت في رمضان 2017 في مسلسل طاقة نور مع هاني سلامة.

وتشارك جيهان خليل في مسلسل "بيت السلايف"، الذي يُعرض حاليًا، وهو من بطولة عبير صبري وبوسي وأحمد صلاح حسني ومنّه فضالي وعمرو رمزي وحازم سمير وسمر جابر وأحمد الشامي، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وإنتاج ممدوح شاهين.

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