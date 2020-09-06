تراند اليوم : معرفة نتائج البكالوريا2018 في سوريا "حلب الاذقية دمشق دير الزور درعا " حسب الاسم الثلاثي والكنية -pdf

روابط مباشرة لفحص والاستعلام عن جميع نتائج البكالوريا في سوريا للعام 2018 الان ننشرها لكم قرائنا الكرام عبر موقعنا الاخباري ، لكي تتمكنوا من الاطلاع على كافة نتائج البكالوريا سوريا 2018 بالاسم - المدرسة - التحصيل الدراسي - رقم الجلوس "وزارة التربية السورية" مباشر عبر وزارة تعليم سوريا.

أعلنت وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2018 في سوريا حسب الاسم وحسب المدرسة وحسب رقم الاكتتاب مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس.

فقد جاءت نسبة نجاح طلبة وطالبات البكالوريا شعبة ادبي 41,64 % بينما جاءت نسبة طلبة وطالبات الشعبة العلمية بنسبة نجاح تخطة الـ 58 في المئة ويذكر انه تقدم لمارثون امتحان شعبة علمي ما يقرب من 111 الف و 240 طالب وطالبة بينما تقدم في الشعبة الادبية 65 الف و 928 .

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم الثلاثي أو برقم اكتتاب الطالب يكون متاحا يوم الخميس الموافق 28/6/2018، عقب انتهاء المصححين والمراجعين من كافة عمليات فرز ومراجعة درجات الطلاب، ورفع كشوفات أسماء الناجحين في الثانوية العامة بسوريا لاعتمادها رسميا، وأخيرا الإعلان عن أسماء أوائل شهادة البكالوريا 2018 بسوريا حسب المحافظة ثم تحميلها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا لنتائج الامتحانات.

بوابة النتائج الامتحانية السورية يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج البكالوريا الفصل الدراسي الثاني دورة 2018 برقم الاكتتاب خلال وقت قريب، وسنتابع تصريحات موقع الوزارة الرسمي حال ورود أي جديد عن نتيجة.

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رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com