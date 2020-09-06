تراند اليوم : الموت يُغيّب الفنان الكبير سمير حنا

توفي الفنان اللبناني سمير حنا عن 74 عاما، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

والفنان اللبناني الراحل من مواليد العام 1946 في قرية كرخا- جزين جنوب لبنان، وفي رصيده الفني أكثر من مئة أغنية، منها: معليش الله يسامحك، رزق الله، يا منديلها الطاير، يللي مش عارف اسمك، يا حلوي، كنت حبك، قمر معدي ولا هلال، قلتيلي بكرة بتعودي، يلي مش عارف اسمك، لبسنا شراويل جدودنا، خصرك لما مال وغيرها الكثير من الأغنيات الخالدة في ذاكرة اللبنانيين.

وعرف سمير حنا بابتسامته وصورته القروية اللبنانية على مدار حياته الفنية الناجحة التي استمرت أكثر من 35 عاما.