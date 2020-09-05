تراند اليوم : فراس سعيد يرد على هيفا برسمية بعد “سكسي”!

غازلت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، الممثل السوري فراس سعيد، صباح اليوم، بعد تعاونها معه في مسلسلها الجديد (أسود فاتح).

هيفا بالغت في مغازلتها لفراس ووصفته بالرجل السكسي أي المثير، رغم كونه متزوج ولديه ولدان.

بدوره رد سعيد على ما قالته هيفا، لكن رده كان أكثر رسمية ولم يصفها بمثل ما وصفته.

كتب فراس سعيد:

Advertisements

(طب لما تبقى نايم الظهر و تصحى على post زي ده.. أعمل ايه انا بقه؟؟!! انا بس عاوز اقولك حاجه يا هيفاء… انا مبسوط وفرحان بيكي وبصدقتنا وبكل لحظة أشتغلت فيها معاكي).

تابع: (انتي انسانة مدهشة من الداخل والخارج، بداخلك ملاك يجعلك فريدة من نوعك، حافظي على تلك الروح الجميلة، الله يحفظك، أحبك كثيراً).

اقرأ: هيفا تتغزل بالسوري وتصفه بالسكسي رغم أنه متزوج؟ – صورة