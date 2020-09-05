وفاة فنان لبناني شهير

أعلنت وسائل إعلام لبنانية رسمية، مساء اليوم السبت 5 سبتمبر2020، عن وفاة الفنان اللبناني الشهير سمير حنا في أحد مشافي بيروت بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 74 عاما.

وتميز الفنان بالعديد من الاغاني الناجحة التي لا زالت تصدأ ليومنا هذا منذ الثمانينيات في اللون الجبلي اللبناني، حيث عرفة بإطلالته الجميلة وابتسامته الواسعة.

وأفادت وسائل إعلام فنية، بأن الفنان من مواليد قرية كرخا الجزينية جنوبي للبنان، حيث غنى للفنان الياس الرحباني الذي أعطاه 18 لحنا الى ” الليلة يا ويلي شو بدو يصير ” لفيصل المصري، الى ” يا قمر لو رحت بعيد ” الذي لحنها له غسان الرحباني.

ونعت وزارة الثقافة اللبنانية والعديد من الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي الفنان اللبناني سمير حنا، صاحب الابتسامة الكبيرة، حيث خيم الحزن على محبي ومتابعي الفنان متذكرين كل أغانيه الفنية القديمة.