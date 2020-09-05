تراند اليوم : ابنة نهى العمروسي في زنزانة سما المصري

نقلت نازلي مصطفى كريم، من محبسها في أحد أقسام الشرطة في القاهرة الجديدة إلى عنبر الآدب بسجن القناطر الخيرية لتزامل نازلي الفنانة المحبوسة سما_المصري التي تقضي عقوبة قضائية بالسجن صادرة بحقها بإجمالي 5 سنوات، 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، وسنتين في واقعة سب ريهام_سعيد.

يأتي هذا بعدما تم القبض على نازلي مصطفى كريم ابنة نهى العمروسي وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).

قضية فندق فيرمونت

كانت أعلنت النيابة العامة المصرية عن فتح تحقيق بعدما تلقت خطاباً من المجلس القومي للمرأة – وهو مؤسسة حكومية مصرية تعنى بشؤون النساء – مرفقاً بشكوى قدمتها فتاة إلى المجلس بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسياً داخل الفندق.

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وكانت أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي الجنسي على فتاة بفندق “فيرمونت” عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم في ما هو منسوب إليهم”.

اعلنت النيابة العامة المصرية أنها اتخذت “إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول”.

وأعلنت النيابة المصرية يوم الأربعاء أنها أمرت بالقبض على تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في القضية ومن بينهم ابنة العمروسي.

وبعد يوم، أعلنت السلطات المصرية احتجاز مشتبه به واحد على الأقل.