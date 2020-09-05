شاهد: سائحة شعرت بالحر داخل الطائرة ففتحت باب الطوارئ وتمشت على الجناح

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسائحة كانت تمشي على جناح الطائرة التي أقلتها من مكان إجازتها الصيفية.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن السيدة كانت عائدة من تركيا بعد قضائها لإجازتها الصيفية، إلى العاصمة الأوكرانية ، كييف، وشعرت ببعض الحر بعد هبوط الطائرة.

لتقوم ب فتح باب الطوارئ ولتخرج لتتمشى على جناح الطائرة لتستنشق الهواء، ليلحق بها طفلاها اللذان كانا معها على متن الرحلة.

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من جهتها، وضعت شركة الخطوط الجوية الأوكرانية السيدة على لائحة المسافرين الممنوعين من السفر على متنها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".