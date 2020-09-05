شاهد: رجل يستخدم سيارة "لامبورغيني" لبيع البطيخ في تركيا

أثار مقطع فيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لرجل يبيع البطيخ في شوارع إسطنبول مستخدما سيارة فارهة من نوع "لامبورغيني"، في تصرف ملفت للأنظار.

وبحسب ما نقلته صحيفة "حرييت" التركية، فقد أوقف الرجل (لم تشر إلى جنسيته) سيارته الفاخرة في أحد أكثر الطرق ازدحاما في منطقة بيوغلو بإسطنبول، وبدأ في بيع البطيخ مقابل 5 ليرات (60 سنتا).

وأثناء قيامه بالبيع، بدأ صديق له بثا مباشرا على وسائل التواصل الاجتماعي. في هذه الأثناء لفتت عملية البيع على صندوق سيارة فاخرة الانتباه، وفي وقت قصير اصطف الناس في طابور طويل لشراء البطيخ.

ومع وصول الصحفيين إلى مكان الحدث، ترك الرجل البطيخ المتبقي على الرصيف وغادر على الفور بسيارته التي تحمل لوحة أرقام مسجلة في مقاطعة أنطاليا.

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وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة ألقت القبض على مالك السيارة وتم تغريمه (165 دولارا أمريكيا) وحرمانه من القيادة لمدة 15 يوما، وذلك "لاستخدام السيارة لغير السبب المذكور في الرخصة".

ولا تزال هوية الرجل لغزا، فيما رجحت الصحيفة التركية أنه من أصل عربي، فيما ذكرت مواقع أخرى أنه لربما إيراني. حسبما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

ولا أحد يعرف الدافع الحقيقي وراء ما قام به الرجل، لكن بحسب الصحيفة أن يكون "أراد لفت الانتباه والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي".