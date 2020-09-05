تراند اليوم : حازم الشريف الفائز بارب ايدول يهاجم البرنامج بعنف..." يلي استحو ماتووووو"

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الخليج 365/
هاجم الفنان حازم شريف الفائز بلقب ارب ايدول في موسمه الثالث على حسابه الشخصي على انستقرام وكتب حازم شريف ليهنئ يعقوب شاهين بفوزه باللقب في الموسم الرابع، وقال له: "ألف مبروك لفلسطين وألف مبروك يعقوب شاهين، صوتك بيستاهل ولاشك انو أمير وعمار كمان بيستاهلو".
وأضاف حازم شريف ليكتب كلاماً لم يكشف سوى عن استيائه الشديد من البرنامج قائلاً: "بس في شي كتير مهم لفت انتباهي انو جائزتك كانت الإمضاء مع شركة بلاتينوم ريكوردز ياترى هالشي فوز أو خسارة ( ههههه)،عّم نمزح ماحدى يزعل بس ( فشة خلق مو أكتر).
وتابع حازم شريف منشوره قائلاً: "ومرة تانية مبروك يعقوب شاهين وأمانة تنتبه عاللقب منيح وانشاءلله يذكرو اسمك بالموسم الخامس وما يعملو فيك متل ماعملو فيني ( ههههه ) هالمرة ماعم امزح !!! لأنو عنجد يلي استحو ماتووووو ".
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