تراند اليوم : حازم الشريف الفائز بارب ايدول يهاجم البرنامج بعنف..." يلي استحو ماتووووو"

الخليج 365/

هاجم الفنان حازم شريف الفائز بلقب ارب ايدول في موسمه الثالث على حسابه الشخصي على انستقرام وكتب حازم شريف ليهنئ يعقوب شاهين بفوزه باللقب في الموسم الرابع، وقال له: "ألف مبروك لفلسطين وألف مبروك يعقوب شاهين، صوتك بيستاهل ولاشك انو أمير وعمار كمان بيستاهلو".

وأضاف حازم شريف ليكتب كلاماً لم يكشف سوى عن استيائه الشديد من البرنامج قائلاً: "بس في شي كتير مهم لفت انتباهي انو جائزتك كانت الإمضاء مع شركة بلاتينوم ريكوردز ياترى هالشي فوز أو خسارة ( ههههه)،عّم نمزح ماحدى يزعل بس ( فشة خلق مو أكتر).

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وتابع حازم شريف منشوره قائلاً: "ومرة تانية مبروك يعقوب شاهين وأمانة تنتبه عاللقب منيح وانشاءلله يذكرو اسمك بالموسم الخامس وما يعملو فيك متل ماعملو فيني ( ههههه ) هالمرة ماعم امزح !!! لأنو عنجد يلي استحو ماتووووو ".

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