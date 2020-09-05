تراند اليوم : إسبانيا تنشئ وزارة خاصة "للجنس"

غزة/الخليج 365/

قالت صحيفة "الصن" البريطانية إن الحكومة الإسبانية استحدثت وزارة جديدة فريدة من نوعها هى وزارة "الجنس"،تتولى رعاية الحياة الجنسية للمواطنين.

وذكرت الصحيفة بحسب وكالة "سبوتنيك"، أن الوزارة تتولاها إدلميرا بريرا، التى قالت إن مهمتها الأساسية زيادة أعداد المواليد فى إسبانيا بعدما شهدت المعدلات تراجعا فى السنوات الأخيرة.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن عددا من خبراء السكان فى إسبانيا قالوا إن ثقافة ساعات العمل الطويلة والتأخر فى النوم جعلت إسبانيا فى حالة "مجاعة جنسية" بحسب تعبير الصحيفة، الأمر الذى أثر على نسبة المواليد الجدد.

ومنذ عام 2008 تراجعت معدلات المواليد فى إسبانيا 18%، كما زاد عدد العائلات الإسبانية التى لا تملك أطفالا بنحو 3 أضعاف من 1.5 مليون عائلة فى 1977 إلى 4.4 مليون عائلة فى 2015.

ورغم أن معظم النساء فى إسبانيا يقلن إنهن يرغبن فى طفلين أو أكثر فإن أعمار النساء من 18 إلى 49 لديها بالمتوسط 1.3 طفل، وهو أقل من المتوسط الأوروبى 1.58