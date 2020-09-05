تراند اليوم : بالصور: فنانة جديدة تسقط في قبضة الشرطة بتهمة الدعارة

القاهرة / الخليج 365/

قررت نيابةُ الدقّي حبسَ الفنانة بدور ناجى 4 أيام على ذمّة التحقيقات، لاتهامها بممارسةِ الدعارة ، وذلك استمراراً لمسلسل سقوطِ الفناناتِ الصاعداتِ بقبضةِ شرطةِ الآداب آخرهم غادة ابراهيم ، علما بأنّ الفنانة لم يتمّ القبضُ عليها بحالة تلبّس، بل تمّ استدراجها لأحد شوارع القاهرة، بعد الاتفاق معها هاتفيّا على ممارسةِ أعمالٍ منافيةٍ للآداب مقابل 500 دولار لليلة، وذلك بطريقة الإيقاع نفسها بزميلتها الشابة شروق عبد العزيز.

الفنّانة الشابة عرفت طريقَ الشهرة عبر بطولة كليبات المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، ولكنها اشتُهرت أكثرَ بعدما أكدت التحرّيات، أنها تستخدم مع زميلةٍ لها حسابَها على موقع الفيس بوك، لاصطياد راغبي المِتعة الحرام، مقابل 500 دولار للّيلة، وأضافت التحقيقات، أنّ ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، جنّدوا أحد المصادر السريّة، ليتواصل مع المتهمتين، واتفق معهما على المقابل المادي، وبالفعل، تمّ استدراجُهما إلى المكان المتّفق عليه، بأحد شوارع جامعة الدول العربيّة، وتمكّنت قواتُ الأمن من القبض عليهما، وأُحيلا إلى النيابة التي تولّت التحقيق.

يُذكر أنّ الممثلة الشابة شاركت في برنامج المقالب الشهير " أدّيني عقلك " مع المخرج علي العسال، و كليب شعبان عبد الرحيم "الناس كتير" من فيلم كهربا، و اغنية "اللحظة دي" من فيلم سكّة صعبة، واغنية "نصيبنا نتفارق" من الفيلم نفسه.

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