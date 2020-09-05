تراند اليوم : علماء يعثرون على مدينة تحت الماء أسفل مثلث برمودة

وكالات/الخليج 365/ ذكر موقع rsute.ru أن خبراء في علم البحار عثروا على مدينة غارقة منذ 50 ألف عام في منطقة مثلث برمودا في المحيط الأطلسي. ووفقا للموقع فقد "تمكنت، بولين زاليتسكي، مهندسة علوم البحار، مع عدد من العلماء، من العثور على تجمع كبير من الأهرامات الحجرية المغمورة تحت المياه قبالة منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلسي". وعن الاكتشاف الجديد قالت زاليتسكي: "العينات التي تم أخذها بواسطة الروبوتات البحرية بينت أن تلك الأبنية شيدت قبل 200 ألف عام، وغرقت تلك الأهرامات تدريجيا لتغمر تماما تحت سطح البحر منذ 50 ألف عام تقريبا". وأضافت المهندسة: "هناك العديد من الفرضيات الحالية التي تتحدث عن أصل تلك الأهرامات، فبعض المؤرخين وعلماء التاريخ يعتقدون أن هذا الاكتشاف هو قارة أطلانتس المفقودة، والبعض الآخر يقول أن تلك الأهرامات تعود لحضارات متطورة كانت موجودة في العصور القديمة".