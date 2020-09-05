تراند اليوم : بالصور: منة عرفة تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

الخليج 365/

فاجئت الممثلة الشابة منة عرفة جمهورها بإطلالتها الجديدة والتي نشرت لها عدد من الصور على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

ظهرت منة عرفة خلال الصور وقد قامت بقص شعرها إلى فوق كتفيها، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها منة عرفة بشعر قصير، خاصة وأن الممثلة الشابة قد اشتهرت بشعرها الطويل.

واعتمدت منة عرفة في إطلالتها بشعر مموج تمويجات واسعة، مما أعطى لشعرها ثقل واضح، أيضاً منة ظهرت بمكياج كامل، واعتمدت فيه على الألوان الترابية الهادئة، فيما قامت بتظليل أطراف عينيها باللون الأسود لتعطي اتساع للعين، لتظهر في النهاية عينان مسحوبتان.

يذكر أن منة عرفة بدأت التمثيل في عمر الـ5 سنوات، وهي حالياً في عمر الـ18 عاماً، وانتهت من تصوير الجزء العاشر من مسلسل "راجل و6 ستات"، والي شاركت في جميع أجزائه.

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