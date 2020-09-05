تراند اليوم : أخيرا سعد المجرد يواجه المتهمة بالاغتصاب.. وقرار مفاجئ من القاضي

الخليج 365/

أكدت مصادر أن سعد لمجرد حضر الى المحكمة برفقة محاميه، كما حضرت المدعية لورا بريول برفقة محاميها بعد ان تغيبت عن حضور الجلسات الماضية بداعي المرض وفق تقرير طبي سلمته للمحكمة.

و نقل موقع Macrobuzz المغربي عن مصادر اعلامية فرنسية قبل قليل، أن قاضي التحقيق رفض منح السراح المؤقت للنجم المغربي سعد لمجرد.

وأضافت المصادر أن القاضي استمع الى الطرفين، قبل أن يرفض طلب منح لمجرد السراح المؤقت على الرغم من انتهاء مدة حبسه الاحتياطي.

Advertisements

وكان الفنان المغربي البشير عبدو والد لمجرد نشر على صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك"، صورة تجمعه بابنه بمناسبة يوم ميلاده.

اقرأ أيضاً

وأردف الصورة بتعليق جاء فيه: "أحبائي وصديقاتي وأصدقائي في كل مكان أشكركم جزيل الشكر على تهنئتكم لي بعيد ميلادي ولكن في هذه الظروف العصيبة التي أمرّ منها اعتبر عيد ميلادي هو يوم خروج ولدي وفلذة كبدي سعد لمجرد من محنته العصيبة".

وتابع بالقول: "لقد طال انتظاري أنا ووالدته المسكينة نزهة وكل المقربين والمحبين ليوم الفرج، كلنا أمل في انصافنا من طرف القضاء الفرنسي ولإنهاء هذا المشكل في القريب العاجل إنشاء الله شكرا أحبائي الكرام".