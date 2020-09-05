تراند اليوم : أسباب هجوم محبوب العرب حازم الشريف على محطة M.B.C وشركة بلاتينوم ركوردز

الخليج 365/

سلطت الضوء محطة أم بي سي في برنامج ارب ايدول على الفنان الفلسطيني محمد عساف الذي حل ضيفاً على البرنامج مساء الجمعة ، ولم تذكر الفنان السوري حازم الشريف الذي فاز في الموسم الثالث من البرنامج، وذلك قبل ليلة واحدة من إعلان فوز يعقوب شاهين في الموسم الرابع.

وكان حازم الشريف قد شن هجوماً على المحطة بعيد إعلان النتيجة يوم السبت، وعلى الرغم من مباركته ليعقوب شاهين، وصف شركة بلاتينوم ركوردز بأنها خسارة للمشترك وليست ربحاً بعدما أعلن الفنان أحمد فهمي قبل عدة حلقات أن الفائز في هذ الموسم من آيدول سيحظى بعقد إنتاجي من الشركة نفسها.

والمعروف أن تعاوناً ربط بين بلاتينوم ركوردز، وحازم الشريف لحوالى عام ونصف العام بعد تتويجه محبوب العرب عام 2014، لكن خلافات كثيرة وقعت بين الطرفين أدت إلى فسخ العقد بينهما، والسبب وفق مقربين من حازم والشركة السعودية هو طريقة اختيار حازم لأغنياته، إضافة لقلة حفلاته الأمر الذي لم يناسب الشركة، فلم تحاول المساهمة في إنعاش موهبته أو تعريف الناس بها بشكل أكبر.

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وكان محمد عساف قد استطاع أن يُكرس وجود الشركة على الخريطة الإنتاجية قبل حازم الشريف، فكان التصور أن يساند الشريف محمد عساف في الشركة لكن كل الحسابات باءت بالفشل إذ إن حازم الشريف كان متطلباً زيادة عن اللزوم ولم يترك حتى أي منتدب من قبل الشركة لمعاونته وبدء مرحلة فنية أخرى. أما المقاطعة بين الطرفين فجاءت بعدما وصل الى مسامع أم بي سي، كلاماً حول مقابلة كان قد أجراها حازم الشريف منذ فترة من الوقت على قناة سما السورية وتحدث فيها عن أسرار وتفاصيل كان بإمكانه تفاديها لتصحيح مسار التعاون بينهما، فصدر بعد المقابلة تعميم يمنع الشريف من الظهور على المحطة واستثنائه من كل البرامج بما فيها أرب آيدول وهو ما ظهر واضحاً في النسخة الرابعة التي اختتمت يوم السبت.

من جهة أخرى يعيش نجم أرب آيدول 3 حالياً في بيروت، ويتنقل أحياناً إلى دمشق لإحياء بعض الحفلات الخاصة، مع الإشارة الى أنه لم ينضم حتى اليوم الى شركات إنتاج جديدة، دون أسباب توضح كيفية رؤية الشريف لمستقبله الفني.

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