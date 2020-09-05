تراند اليوم : 10 أشياء لا تعرفها عن محبوب العرب ..الفلسطيني يعقوب شاهين

لندن - الخليج 365

تداولت العديد من المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام العربية خبر فوز الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين بنهائيات “آراب آيدول”، فيما جمعت “القدس العربي” جملة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن الشاب الفلسطيني الذي تمكن من تطوير موهبته على الرغم من قيود الاحتلال الاسرائيلي والأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في بلادهم.

وحسب المعلومات فان أبرز عشر أشياء لا يعرفها أغلب الجمهور عن شاهين هي:

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1- درس هندسة الديكور.

2- درس الموسيقى في معهد إدوارد سعيد للموسيقى في فلسطين.

3- درس الموسيقى الشرقية وتعلّم العزف على آلة العود.

4- مثاله الأعلى هو الموسيقار محمد عبد الوهاب.

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5- أول من اكتشف موهبته في الغناء كانت معلمته في المدرسة.

6- شارك في طفولته عام 2005 في أحد البرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة.

7- شارك في أحد برامج الهواة للشباب في عام 2012 وحصل على اللقب.

8- كان يُحيي مهرجانات فنية وحفلات صغيرة.

9- تخلى عن شهادته الدراسية من أجل حلم الغناء.

10- كان لا يترك أي فرصة ولا حفلة إلا وشارك بها حتى إذا كان بدون مقابل مادي.