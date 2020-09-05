تراند اليوم : تطبيق الكتروني يستحضر الجن في الجزائر ويثير الرعب بين الطلاب

الجزائر ـ الخليج 365

انتشرت في الآونة الأخيرة في الجزائر ظاهرة استخدام الشباب تطبيق إلكتروني لاستحضار الجن خاص بالهواتف النقالة، خاصة طلاب المؤسسات التربوية، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى السلطات وأولياء الأمور الذين أطلقوا عديد التحذيرات من استعمالها ونبهت لمخاطرها وما تحدثه من ضرر على مستخدميها.

وأقبل العديد على لعبة تدعي شارلي، هذه اللعبة الإلكترونية وتسبّبت بحدوث عدة حالات إغماء بين صفوف الطلاب في المؤسسات التربوية الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي نتيجة استخدامهم لها، حيث شهدت إحدى المؤسسات التربوية في ولاية باتنة شرق الجزائر، حالات إغماء لأكثر من 16 طالبا، كما أغمي على أكثر من 20 آخرين بإحدى ثانويات ولاية قسنطينة، وكذلك 15 طالبا بثانوية بولاية وهران.

Advertisements

اقرأ أيضاً

فيما حذّر رجال الدين بالجزائر، الآباء من خطورة استعمال أبنائهم لتطبيق إحضار الجن، لأنهم سيتطلعون إلى كل ما هو ممنوع، ودعوا إلى ضرورة توعيتهم بعدم تجربتها مطلقا.

وعبر الأولياء عن خشيتهم على أبنائهم من استعمال هذا التطبيق، مطالبين السلطات بالتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات عبر إصدار قرار لحظر إدخال الهواتف النقالة إلى المؤسسات التربوية.