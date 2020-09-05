تراند اليوم : في حادثة غير مسبوقة : مواطن جزائري يحرق رئيس بلديته حيا ويلوذ بالفرار

الجزائر - وكالات - الخليج 365

شهدت الجزائر، حادثة احتجاج فريدة غير مسبوقة، بطلها مواطن حاول إحراق رئيس بلديته حيا بعد رشه بالبنزين، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكد بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "مواطنا قام ظهر الاثنين برش رئيس بلدية سيدي السليمان بمحافظة تيسمسيلت (350 كلم غرب العاصمة) بالبنزين، وأشعل فيه النار، وذلك بعد انتظاره خارج مقر البلدية".

اقرأ أيضاً

وأوضح: "وحسب مصادرنا التي أعلمتنا بالخبر، فإن رئيس البلدية، المدعو قاسمي عبد القادر، تم نقله إلى مستشفى المدينة. ونظرا لخطورة درجة الحروق؛ فقد تم نقله مرة ثانية إلى مستشفى دويرة في العاصمة".

Advertisements

ووصف البيان هذه الحادثة بالجديدة وغير المسبوقة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر مسؤولة في البلدية أن "المواطن قام بهذا الاعتداء احتجاجا منه على تلقيه إعذارا (تحذيرا) بخصوص أشغال توسعة لمسكنه الفوضوي الموجود في المدينة".

وأوردت أن قوات الدرك الوطني في المحافظة أكدت أن "المعتدي لاذ بالفرار، وهو حاليا محل بحث".

وتعدّ هذه الحادثة غير مسبوقة ؛ بحكم أن الاحتجاجات على قرارات الإدارة كانت بمحاولات الانتحار حرقا، وحتى في أقصى الحالات الاعتداء ضربا على مسؤولي البلديات، لكن لم تصل حد محاولة قتلهم بهذه الطريقة.