تراند اليوم : محمد عساف يرد على إساءة الفنانة المغربية دنيا بطمة بحقه .. فماذا قالت له؟

بيروت - الخليج 365

رد الفنان الفلسطيني محمد عساف على التصريحات المسيئة التي صدرت من الفنانةالمغربية دنيا بطمة في حقه، موضحًا أنه من المستحيل أن يسيء لها مهما صدر منها لأن أخلاقه لا تسمح بذلك.

وأضاف عساف “للمرة المليون أقول لها ربي يوفقك، لا أكن لك أي حقد أو كراهية، كما لم أتحدث عنها يومًا بالسوء بل على العكس أشيد دائمًا بصوتها، صدقيني يا دنيا لا يوجد لدي أي مشكلة معك أو لا أشعر بالضغينة أو بالحسد نحوك”.

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وتابع “يا دنيا بما إنك لم ترِ خير الإنسان من شره فلا تحكمي عليه ولا تلقي اتهاماتك بلاء على الناس، إذا أردت أن تتحدثي في الإعلام عن موضوع معين فهناك موضوعات أكثر أهمية وأفضل من هذا الأسلوب، صدقيني الحقد والكراهية والقيل والقال لا فائدة منها ولا وقت لدي لأرد على هذه الأمور”.

وأوضح الفنان الشاب: “لكنني لا ألومها إذا كانت تشعر بالغيرة، يا دنيا لو شتمتيني لن أشتمك ومهما قلت لن أقول كلامًا سيئًا بحقك، في النهاية أنا إنسان عندما أنام على وسادتي أنام مرتاح الضمير لأنني لم أشتم أحدًا يومًا أو أظلم إنسانًا أو أحسده، أمشي في طريقي وأعرف ما هو وما غير ذلك هوامش”.

وكانت دنيا بطمة قد شنت هجومًا عنيفًا على عساف، مؤكدة أنها لا يمكن أن تعتبره من نجوم الصف الأول، وأن الفن غيّره إلى الأسوأ وأفقده كل الصفات الجيدة التي كان يتمتع بها قبل الشهرة.