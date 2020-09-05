تراند اليوم : بالصور .. أمير دندن في مخيمات لبنان

بيروت - وكالات - الخليج 365

قال الفنان امير دندن عقب مشاركته في برنامج المواهب الغنائية "اراب ايدول" ان مشاركته في البرنامج حملت رسالة للعالم وهي تمثيل فلسطين والتاكيد على الوحدة الفلسطينية في كل مكان.

واضاف في تصريح صحفي عقب زيارته المخيمات الفلسطينية في لبنان ": جئت لتمثيل وطني فلسطين، واؤكد تمسكي انا وأهلي بالداخل بالهوية الوطنية الفلسطينية، ولاذكر العالم اننا اصحاب حق وقضية. كان واجبي وواجب اي فلسطيني حين تحط قدماه لبنان ان يتواصل مع نبض قضيتنا اهلنا في المخيمات ".

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وتابع قائلا": اليوم دخلت المخيمات الفلسطينية في لبنان لاقابل اهلي وناسي ، من انا منهم وهم مني، فإذا بي أفاجأ باستقبال حار هز كياني ، يريدون اَي شيء من فلسطين يحبون كل شيء يأتيهم من الوطن المسلوب ، يحبوننا بقدر حبهم للوطن.

واشتطرد " : البرنامج انتهى، والرسالة لم تنتهي ، اؤمن ان الفن رسالة ، قيم واخلاق وفِي سبيل ذلك أسعى وهذا ما يعطيني الدافع للاستمرارية. اهلي في الوطن ، اهلي في الشتات والمخيمات ، اهلي في الضفة وغزة احمق من يظن ان بإمكانه تقسيمنا لعرب ارقام او عرب ألوان فلسنا ٤٨ ولا ٦٧ ، ولا عرب خطوط خضراء او زرقاء! نحن أبناء الشعب العربي الفلسطيني رغمًا عن كل من يحاول التقسيم احبكم جميعًا كحبي لفلسطين ، كعشقي للعروبة كولعي بالفن محبتي دائمًاابنكم المخلص".

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