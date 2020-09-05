تراند اليوم : دراجة هوائية للأطفال الذين يرتادون المسجد للصلاة بتركيا

دراجة هوائية للأطفال الذين يرتادون المسجد للصلاة بتركيا

أنقرة / الخليج 365

اهدت دار الإفتاء في ولاية سيعرت جنوب شرق تركيا ، 80 دراجة هوائية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عاماً، في إطار حملة "ارتاد المسجد للصلاة واجمع النقاط لتربح دراجة".

وقالت وكالة "الأناضول" التركية أن الحملة التي جرت في مسجد "أنصار" بالولاية المذكورة استمرت 40 يومًا، شارك فيها 120 طفلًا، تنافسوا فيما بينهم لأداء عبادتهم والفوز بالجائزة المعلنة في بداية الحملة.

وأعرب رئيس قسم خدمة المساجد في رئاسة الشؤون الدينية صلاح الدين جلبي وخلال حفل توزيع الجوائز ، عن بالغ امتنانه من القائمين على الحملة الهادفة لتشجيع الأطفال على ارتياد المساجد وأداء عباداتهم اليومية.

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وتابع جلبي قائلًا: "نعمل على تخصيص أجنحة للشباب في المساجد، وإلى الآن أصبح لدينا أكثر من ألفي مسجد فيه أقسام للشباب".

من جانبه، أشار والي سيعرت مصطفى توتولماز إلى أنّ مثل هذه الفعاليات تساهم في إبعاد الأطفال عن الانحرافات وتزيد من الانسجام والمودة بينهم.

بدوره قال رئيس فرع وقف سعيرت للتعليم والثقافة نوزت أمجالار إنّ الهدف الرئيسي لهذه الحملة، هو تخليص الأطفال والشباب من مساوئ الشوارع وجلبهم إلى المساجد

انتهى