شاهد.. صور أطول ممر أوراق نقدية

أظهرت صور أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية والتي تسمى "عمان العطاء" خلال احتفال في نادي السيب عام 2016، الذي تضمن عرض مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية لعمان، بالإضافة إلى عملات بعض الدول الأخرى.

واحتوت اللوحة على أكثر من 7500 عملة ورقية عمانية ووصل طولها إلى 65 مترا وعرضها إلى متر واحد و19 سم.

وتوضح، أن صاحب الصورة هو من هواة جمع العملات والطوابع التذكارية بعمان، فاضل بن عبد الله العمري. بحسب ما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

وفي ذات السياق زعم مستخدمون، اليوم السبت، أن هذه الصور ، تعود لعام 2016 لرجل عماني، فرش مهر عروسته أوراقا نقدية على الأرض وألحّ أن تمشي عليه.

ونفت الصحف هذه الإشاعات التي تم تداولها بشكل واسع، وبينت أن الصورة لا تتعلق بمهر أو زواج.