تراند اليوم : وزراة الداخلية بغزة : موعد اختبار اللياقة البدنية بوظيفة 500 جندي هناااااا عبر موقع التنظيم والادارة

غزة-الخليج 365:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بالتابعة لـ وزارة الداخلية والأمن الوطني عن موعد مرحلة اختبارات اللياقة البدنية للمتسابقين لوظائف 500 عنصر.

وأوضحت هيئة التنظيم والإدارة في إعلان وصل "موقع الداخلية" نسخة عنه، صباح الخميس، أن مرحلة اختبارات اللياقة البدنية ستبدأ صباح يوم الأحد المقبل الموافق 23 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحاً، في مقر المديرية العامة للتدريب بموقع أنصار غرب مدينة غزة.

Advertisements

ودعت الهيئة المسجلين للوظائف للحضور إلى مقر مديرية التدريب قبل موعد الاختبارات المقررة بنصف ساعة، مؤكدةً ضرورة الحضور بالزي الرياضي مع إحضار البطاقة الشخصية "الهوية".

وأكدت الهيئة على ضرورة الحضور والالتزام بالموعد المحدد، موضحة أنه لمعرفة يوم وساعات الاختبارات لجميع المتسابقين المتابعة من خلال الرابط التالي:http://cutt.us/C0nW

اقرأ أيضاً