تراند اليوم : كيف تكون غامضا ؟

الخليج 365

إنّ للغموضِ من وجهة نظر البعض فوائد كثيرة، ويرى هؤلاء الناس أن الغموض سر من أسرار الجمال، وإضفاء مزيدٍ من المميزات على الشخصية، وجعلها جذابةً أكثر، وهناك رأي آخر يقول بأنه لا يجب على الشخصية أن تكون غامضة وغير مفهومة، فالوضوح في الشخصية يجعلها سهلة الفهم ويسهُل التعامل معها، وجهتان من النظر مختلفتان تماماً،

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