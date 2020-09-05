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تراند اليوم : كيف تكون غامضا ؟

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الخليج 365

 

إنّ للغموضِ من وجهة نظر البعض فوائد كثيرة، ويرى هؤلاء الناس أن الغموض سر من أسرار الجمال، وإضفاء مزيدٍ من المميزات على الشخصية، وجعلها جذابةً أكثر، وهناك رأي آخر يقول بأنه لا يجب على الشخصية أن تكون غامضة وغير مفهومة، فالوضوح في الشخصية يجعلها سهلة الفهم ويسهُل التعامل معها، وجهتان من النظر مختلفتان تماماً،

 

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ولكن من الواضح أن الكثير من الناس يُجمعون علي أن الشخصية الغامضة هي من تملك جاذبية أكبر لأنها تُرغِّبُ النَّاس في محاولة التقرب منها ومعرفة سر غموضها وإبهامها، ويوجد الكثير من الأمور التي من الممكن أن تجعلك غامضاً وجذاباً تلفت إليك الأنظار وتشد العقول

 

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