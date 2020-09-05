تراند اليوم : ماذا طلبت أم العريس من ابنها في حفل الزفاف بغزة الجمعة؟

غزة- الخليج 365:

وقع شجار بين عائلتي عريس وعروسته مساء الجمعة في إحدى صالات غزة القريبة من ميناء غزة، وذلك أثناء الاحتفال بالعروسين في ليلة العمر، وقبل سويعات قليلة من انتقالهم إلى عش الزوجية وبيت الأحلام.

وكانت الأمور تسير على مايرام، في صالة (أ.ح) بغزة، قبل أن تندخل أم العريس وتطلب من ابنها أن لا يتم الزواج ويترك عروسه، بحجة أنها تعاندها.

وصرخت أم العريس بقوة أمام المحتفلين: " ما بدها العروس مش حباها يعني"

وخلال الفرح كررت وطلبت من ابنها بتركها، لكن رفض العريس ترك العروس، وقال لأمه: "لا تفسدي العرس بدي إياها".

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وتدخلت المدعوات من طرف أهل العروس وصارت مشادة وتدافع أدى إلى قوع حالتي إغماء، قبل أن يتدخل والد العروس لأخذ ابنته وسط اصرار على أن يتم طلاق العروس في ليلة زفافها.

وانتقل الخلاف في الخارج بين الرجال، ووصلت الشرطة، وتم السيطرة على الأمور، في حين عادت العروس إلى بيت أهلها والعرس انقلب على راس على عقب.