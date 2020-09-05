شاهد.. شاكيرا تستعرض مهاراتها برياضة ركوب الأمواج

ظهرت النجمة العالمية شاكير، في فيديو مصور وهي تستعرض مهاراتها الرياضية، وهي تقوم بالتزلج على الأمواج الاصطناعية، في أحد المراكز الشهيرة بالمالديف.

وشاركت النجمة شاكيرا، مقطع الفيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ أظهرت قدرتها الرائعة على ممارسة هذه الرياضة التي تعشقها، فقد سبق وأن مارست ركوب الأمواج من قبل في العديد من المناسبات. حسب ما نقل موقع "الفن"

وتمضي شاكيرا إجازتها الصيفية على شواطئ المالديف، مع صديقها لاعب كرة القدم ونجم فريق برشلونة الإسباني، ​جيرارد بيكيه​، ونشرت صوراً لها من الإجازة، وعلّقت: "واحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض".