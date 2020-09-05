شاهد.. عربيّة ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم

احتلت الشيخة مهرة، كريمة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المركز التاسع في قائمة أجمل 10 وجوه لفتيات مشهورات مسلمات في العالم لعام 2020.

وبحسب موقع "Fillgap"، تصدرت الفنانة التركية الشابة، هاندا آرتشيل، القائمة، فهي ممثلة موهوبة وجميلة وعارضة أزياء، من مواليد 24 نوفمبر 1993، اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس "Güneşin Kızları"، وكذلك بدور"حياة أوزون" في المسلسل التركي "الحب لا يفهم من الكلام"، الذي شاركها فيه البطولة الممثل التركي "بوراك دنيز"، وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.





واحتلت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، المركز الثاني، وتُعد روان بمثابة سيدة أعمال ناجحة ومدونة و كاتبة محبوبة في مجالي الموضة و الأدب، ومدوانتها قريبة لقلب متابعيها، كما أنها محررة في مجلة "فيلفيت". بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".





وًلدت بن حسين في 30 ديسمبر 1996 في الكويت ، وتعيش حاليًا في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية، تلقت تعليمها الجامعي من جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق، وتسعى حاليًا للحصول على إجازة في الملاحة من أكاديمية أوكسفورد للملاحة.

واحتلت الممثلة التركية فهرية أوجن المركز الثالث ضمن قائمة أجمل 10 نساء مسلمات في العالم، وهي من أم شركسية الأصل و أب تركي من نازحي مدينة كافالا.

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درست في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الإجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.

وجاءت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أجمل 10 نساء مسلمات في العالم، ولدت أوزرلي في 12 أغسطس 1983 في مدينة كاسل بألمانيا ، لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية، ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً.

وحصلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، في المركز الخامس، وشقيقتها، بيلا حديد، في المركز السادس. أما المركز السابع فكان من نصيب الممثلة الإيرانية، بهارة كيان أفشار.





وأحتلت الممثلة الهندية، عارضة الأزياء، زارين خان، المركز الثامن، وجاءت في المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري.