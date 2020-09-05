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كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : عارضة الأزياء الأمريكية "تايلور ماري هيل" بـ"سيقان طويلة ومثيرة" في العرض الأول لفيلم Amants في مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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