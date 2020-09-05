تراند اليوم : دجال يخدع سكان حي بأكمله في رفح بزعم معرفته مواقع كنوز أثرية

غزة / الخليج 365

استطاع دجال محترف خداع معظم سكان حي "تل زعرب" الكائن غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، عبر إيهامهم بمعرفته مواقع وجود كنوز أثرية ثمينة تحت منازلهم.

ووفقا لسكان المنطقة، فإن الدجال زعم أنه جاء من الأردن خصيصاً لمساعدة سكان منطقة "تل زعرب"، الأثرية، في استخراج كنوز مدفونة تحت الأرض، واستطاع إقناع العديد منهم بالحفر تحت منازلهم، لاستخراج الكنوز المذكورة.

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وقال مواطنون من سكان المنطقة، إن الدجال المذكور دخل إلى المنازل، واستخدم أساليب السحر والشعوذة في السيطرة على الناس، وسلب إرادتهم، من أجل انصياعهم لأوامره، كما يقولون.

ولما شاع سيط الدجال، وبدأت أعمال الحفر تشمل أكثر من منطقة، دهمت قوة من المباحث بشرطة غزة المنطقة، وأجرت أعمال بحث عن الدجال، الذي اتضح اختباؤه في احد المنازل، وعرف لاحقا أنه من سكان شمال القطاع، وتم اعتقاله وعدد من معاونيه.

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ومنطقة تل زعرب منطقة أثرية قديمة، سكنتها العديد من الحضارات، وسبق واكتشفت فيها العديد من الكنوز الأثرية الثمينة، بعضها محفوظ داخل متحف العقاد في مدينة خان يونس.

وكانت المباحث العامة في محافظة رفح، أعلنت القبض على مجموعة مواطنين حفروا بئر عميق للتنقيب على الآثار والذهب، في منطقة تل زعرب.

وأوضح مدير مباحث تل السلطان النقيب كمال البنا، أن عناصر المباحث ألقوا القبض بعد التحري والمتابعة على خمسة مواطنين حفروا بئر على عمق 10 أمتار في منطقة حجازي غرب المدينة، يستخدم للتنقيب عن الذهب والآثار بشكل غير قانوني.

وأشار البنا إلى أن بعض أفراد المجموعة يستخدموا السحر والشعوذة للاستدلال على الآثار والذهب، حيث تم ضبط الأدوات المستخدمة للحفر، مؤكداً تحويل القضية والمتهمين لمفتش الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

صحيفة "الأيام المحلية"