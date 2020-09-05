تراند اليوم : دراسة تحدد لماذا اليهودي أطول عمراً من العربي؟

القدس المحتلة / الخليج 365

حسب معطيات التقرير السنوي لجمعية ” أدفا “الاسرائيلية للمعلومات حول المساواة والعدل الاجتماعي الذي سينشر كاملا اليوم : تبين ان عمر النساء أكبر بأربع سنوات من الرجال والعرب يعيشون أقل من البهود بأربع سنوات.

المراة اليهودية تعمر في البلاد بالمعدل حتى 84.5 عاما ولكن المرأة العربية 81 بالمقابل 81 عاما لدى الرجال اليهود اما (الرجال العرب 77 عاما).

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ويشكل موت الأطفال العرب ضعفين ونصف موت الاطفال اليهود، في حين زواج الأقارب عند العرب بانخفاض لكنه ما زال ينتشر في النقب بنسبة 45%.

احد اسباب الفجوة بطول العمر هو ارتفاع نسبة التدخين لدى العرب(49% مقابل 28% لليهود) بالطبع هي نتيجة تفشي السمنة، ضعف الوعي لنمط الحياة الصحي : الغذاء السليم والريا