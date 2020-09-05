تراند اليوم : شاهد نت وجوه الحب جميع الحلقات .. مسلسل وجوه الحب الحلقة 5 الخامسة

المسلسل الهندي "وجوه الحب" دراما اجتماعية رومانسية تسلط الضوء على التحديات الاجتماعية التي تواجه انصهار الطبقات الاجتماعية، من خلال قصة رجل الأعمال الثري "ديف" والفتاة "سوناكشي".

تدور قصة المسلسل حول رجل الأعمال المليونير "ديف" يكرث حياته من أجل أسرته المكونة من والدته وأخوته ثلاث بنات، وتجمعه الظروف بأخصائية التغذية سوناكشي التي ظهرت في حياته عن طريق والدته فهي بصفتها اخصائية تغذية كانت تتابع حالة والدته الصحية وأصبحت تتردد على المنزل بشكل دائم واضطرتها ظروف عملها مع والدة "ديف" أن تقيم معها في المنزل.

ولأن كيمياء الحب لا تعترف بالفروق المادية أو الاجتماعية فقد وقع ديف في حب الفتاة سوناكشي رغم ظروفها المادية الصعبة، وهو الأمر الذي رفضته عائلة ديف لتبدأ المؤامرات للتفريق بين ديف وسوناكشي، وتتصاعد الأحداث بعد تمسك ديف وسوناكشي بحبهما في وجه العادات والتقاليد.

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مسلسل "وجوه الحب" تم انتاجه عام 2016 ويقوم ببطولته كل من "شهير شيخ" Shaheer Sheik ، إيريكا فيرنانديز Erica Fernandes، سوبريا بيلجنكار Supriya Pilgaonka ، برينا بانوار Prena Panwar، سميرا بانيرجي، Sameera Banerjee.

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