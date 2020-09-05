تراند اليوم : أحلام تحذر محمد عساف من على مسرح "أراب أيدول" فما السبب؟!

بيروت / وكالات / الخليج 365

أرسلت الفنانة أحلام تحذيرا للنجم الفلسطيني محمد عساف من على مسرح برنامج المواهب "أراب أيدول" بعد أن انتهى المتسابق الفلسطيني أمير دندن من الغناء خلال العرض المباشر مساء أمس الجمعة.

وبكل هدوء وثقة وبأسلوب محترف، قدم أمير موال قل للمليحة بالخمار الأسود، ليجود بعدها بمقطع من القدود الحلبية، أطرب وأمتع فيه جميع الحاضرين، لتفاعلوا معه خلال وصلته الغنائية التي لا تتعدى الـ3 دقائق.

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وعلقت أحلام على دندن :" لن أتحدث عن صوتك وقدراتك لأنك رائع، ولكن سأوجه رسالة لمحمد عساف الذي أصبح من أهم مطربي العالم العربي، أخبره فيها أن ينتبه لأن أمير دندن قادم ".

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كما وقدم المتشرك الفلسطيني، يعقوب شاهين، والذي بات يتمتع بشعبية واسعة وبقاعدة جماهير عريضة، أغنية 'الليل يا ليلى'، لصوت الجبل اللبناني، وديع الصافي.

ورغم أن الحالة الصحية لشاهين لم تكن بأحسن أحوالها، كما أخبر مقدم البرنامج، أحمد فهمي، لجنة التحكيم، فور انتهاء شاهين من تقديم أغنيته، أنه مريض وليس على ما يرام، إلا أن أداء شاهين وتفاعل الجمهور معه لم يكن استثناء من فقرات سابقة قدمها، حيث أمتع المشترك الفلسطيني، وصفق الجمهور وهتف باسمه.

وأجاد يعقوب في أدائه لأغنية "الليل يا ليلى'، والتي أتبعها بموال "بموال" لولا غرامي لما ذرفت الأدمع".

وعلقت أحلام على أداء شاهين بقولها: 'ألف سلامة عليك، متألق كعادتك رغم مرضك، وأقول لمحمد عساف الله يعينك لديك اثنان من فلسطين، أمير دندن ويعقوب شاهين".