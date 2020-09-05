تراند اليوم : مسلسل اسرار اينجل جميع الحلقات .. مسلسل أسرار إينجل بجودة عالية

مسلسل اسرار اينجل ،فيه القصور التي تُبنى فوق القبور تبقى رائحة الموت تحوم حولها وفيها. تلك القصور تبقى قبورًا مهما تغيّر أسمائها، ومهما جُمِّلت، أو برقت ولمع لونها كنجمٍ في سماء إحدى ليالي حزيران. هكذا الحب الذي يُبنى على خطأ، والذي يُعالج بخطأ، والذي ينبت من بين كومة كبيرة من الأخطاء الفادحة.

"إينجل" فتاة مراهقة مفعمة بالحياة على نحوٍ ساحر، طائشة بقدر جمالها، تتطلع إلى الشهرة بجنون، وترغب في أن تصبح أفضل عارضة أزياء في العالم، وربما بهذه الطريقة بإمكانها أن تنقذ والدتها التي ساء حظها في الحياة وسلبت الأقدار سعادتها.

في الوقت الذي تظن فيه المراهقة الصغيرة أنها وضعت أقدامها على أول الطريق الذي بدا هينًا، سهلا، وسريعًا على نحوٍ يثير الريبة، فإن وجهًا آخر خلف ذلك البريق اللامع للشهرة بدأ ينكشف شيئًا فشيئًا، فتجد "إينجل" التي يعني اسمها "الملاك" نفسها تعمل في منظمة للأعمال المنافية للآداب.

الحب بأنواعه يتصارع في تلك القصة التي كُتبت بإحكام، فإينجل الصغيرة تجد نفسها في علاقة مُريبة مع حبيب يسعى للزواج من والدتها، فإلى أين يقود مثلث الحب المُدمر تلك الملاك الصغيرة؟!

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أسرار إينجل، مسلسل برازيلي، أنتج عام 2015، وحاز على جائزة الإيمي العالمية كأفضل سيناريو.

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المسلسل بطولة: رودريغو لومباردي، كايملا كويروز، أجاثا موريرا، دريكا موريس، ماريتا سيفيرو، وعدد كبير من نجوم الدراما البرازيلية.

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