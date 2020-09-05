تراند اليوم : الفنانة المصرية انتصار تثير جدلا مرة أخرى بنصيحة غريبة للمتزوجات

القاهرة ـ الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية انتصار، جدلًا واسعًا مرة أخرى، بعد توجيهها نصيحة للمرأة المتزوجة وذلك حول موقفها من هذا الزواج.

انتصار، قالت خلال حلقة برنامجها “نفسنة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس″: “إن على المرأة التي تعلم أن زوجها يريد الزواج من أخرى بألا تعترض على هذا الأمر، وإذا علمت أنه متزوج بالفعل من أخرى فيجب عليها أن تتقبل ذلك”.

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وأضافت “أن قبول المرأة لزواج زوجها من أخرى قد يكون أفضل لها من أن يقيم علاقات غير مشروعة قد تورطه في مشكلات لا حصر لها”.

يذكر أن انتصار قد أثارت جدلًا واسعًا قبل ذلك بعد تصريحها بأن على الشباب مشاهدة الأفلام الجنسية قبل الزواج حتى يكتسبوا خبرة منها.