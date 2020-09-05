تراند اليوم : جورج وسوف : أتمنى زيارة فلسطين وأصالة فاجرة وخائنة لسوريا

تونس ـ الخليج 365

شنّ الفنان السوري جورج وسوف، هجوماً لاذعاً على الفنانة السورية أصالة نصري، ناعتاً إيّاها بصفات حادّة.

وقال وسوف في مقطع فيديو قصير نشرته صفحة قناة “التاسعة” التونسية، إن أصالة: “فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.

جاءت أقوال “سلطان الطرب” خلال الحلقة الخاصة التي سجلت معه في برنامج “عائشة” الذي يبث ليل الجمعة على قناة “التاسعة” التونسية.

وفي سياق آخر ، عبّر الفنان السوريّ جورج وسوف عن حبه للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب، متمنياً ان يزور فلسطين للغناء فيها.

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وأضاف “وسوف” أن فلسطين بما فيها من أماكنَ مقدسة كالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، ما زالت تحت حكم الاحتلال.

وقال “سلطان الطرب”: “إذا كان الأنبياء لم يستطيعوا أخذ حق الشعب الفلسطيني، فماذا باستطاعتنا ان نفعل نحن؟!”.

يشار إلى أن رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” قال إنّ قدوم الفنان جورج وسوف، للمشاركة في برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية، هدية منه الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

وكانت مواقع إخبارية تونسية أن المبلغ الذي تقاضاه جورج وسوف لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ800 الف دينار تونسيّ