تراند اليوم : النجمة الأميركية ليندسي لوهان كتبت السلام عليكم .. هل أسلمت؟

لندن ـ الخليج 365

صدمت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان متابعيها بعد حذفها جميع صورها على حسابها في تطبيق “انستغرام” وتركت لهم تحية الاسلام كاتبةً “السلام عليكم”.

وزعم موقع The Identities الشهير أن تصرف لوهان على “انستغرام” ليس الا نتيجة مؤكدة لإعلان اعتناقها الإسلام بشكلٍ نهائي. معتبراً أنها أصبحت واحدة من ضمن الشعوب الإسلامية.

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وكانت لوهان ظهرت العام الماضي أمام وسائل الإعلام ممسكةً بيديها مصحفاً صرحت أنه هدية من أصدقاء سعوديين في الوقت الذي زارت فيه عدة دول إسلامية منها الإمارات وصرحت للتلفزيون التركي TRT آنذاك أنّ”المصحف الذي تلقته كهدية فتح لها آفاقاً مختلفة وكان بمثابة نقلة روحانية لم تعرفها من قبل.

وقالت لوهان “لقد علقوني على الصليب لهذا الأمر في أميركا، وجعلوني أبدو مثل الشيطان. كنت إنسانة سيئة لمجرد حملي هذا القرآن”.

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