تراند اليوم : خريج من كلية الهندسة البيئية "مبادرة أمل و عمل واجبي البيئي"

خريج من كلية الهندسة البيئية " مبادرة أمل و عمل واجبي البيئي"

حوار // آلاء المصري

الألوان التي رأيتها مؤخرا على جدران المساكن و بين الحينة و الأخرى زقاق مدينة تجتمع أحجارها المتناثرة فتتكون لتصبح عملاً جميلاً حلو المنظر و كأن العيد يُولد في غير موعده .. التجديدات في الأماكن الأثرية و إعادة توقيفها على ما كانت عليه في القدم .. الطرق و الساحات العامة , كذلك المجمعات السكنية طلّت علينا اليوم بإطلالتها الجديدة , مزجت مشاعر براءة الأطفال بابتسامة عريضة استطاعوا بها التغلب على المشاهد الأليمة السابقة نتيجة كل خراب قام به المحتل , مبادرة أمل و عمل استطاعت انتشال غزة المدمرة و ألبستها وشاح الأمل و الجمال تنفيذاً من رغبة مزجاة بضرورة عمارة الأرض و خير عمارة للأرض المكان الذي ترعرعت فيه أعطته كل جميل فأعطته كل جميل .. في حوار صحفي قمنا به مع مشرف فريق مبادرة أمل و عمل أحمد أبو عبدو 26 سنة استطعنا بذلك أن نسلط الضوء على أعمال و إنجازات الفريق من خلال أجوبة لعدة أسئلة منها :

كمشرف لمبادرة أمل و عمل ما هي المؤهلات التي ساعدتكم على تكوين فكرة المبادرة ؟

الحديث عن مبادرة أمل و عمل خصوصاً أنها نشأت في قطاع غزة أمر ملفت للانتباه .. بحمد الله استطعنا تكوين أفكار وأنشطة للمبادرات تساعد على النهوض بالوضع البيئي العام فى قطاع غزة، وهنا نأكد أن المبادرة بالاساس تقوم على مبدأ التطوع الجماعي والذاتي للمجتمع لتنفيذ أنشطة وانجاز اهداف نسعى من خلالها زيادة الوعي البيئي لدى المجتمع.

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بدأت مشواري بعد تخرجي من كلية الهندسة سنة 2013 بالجامعة الإسلامية مباشرة عملت كمهندس بيئي فى بلدية غزة و وزارة الزراعة ومن ثم التحقت بمؤسسة معا للعمل التنموي لمدة سنة ونصف والان انا أعمل فى مؤسسة الاغاثة الاسلامية عبر العالم .

على صعيدي الشخصي أهتم بالعمل الإنساني البيئي وتنفيذ المشاريع الريادية البيئية التى تخدم أبناء المجتمع الفلسطيني التى نسعى من خلالها لزيادة الوعي البيئي والصحي عند كافة شرائح المجتمع خاصة الفئات المهمشة .

يتحدث اسم مبادرة أمل و عمل عن رؤية شاملة .. هل هناك أهداف محددة للمبادرة؟

أنشئت مبادرة أمل و عمل تحت فريق عمل مختص يعمل على هدف واضح و هو المحافظة على البيئة وزيادة الوعي البيئي والصحي عند كافة شرائح المجتمع.

ما هي أهم الأعمال التي تكللت بالنجاح ؟

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تنطلق أفكار مبادرة أمل و عمل التي أطلقناها مؤخرا من رؤية احتياجات البيئة و المجتمع و ما ينبغي رصده و البحث له عن حلول و كانت أولى فعالياتنا تزيين حارة في منطقة السدرة وترميم و زراعة خمسين شجرة في مقبرة أثرية تعود ل 800 سنة , تلتها فعالية في حي مؤسسة الإغاثة الاسلامية و في حارة عزبة دواس و في رفح و الزوايدة و على شاطئ البحر من خلال جمعيات خيرية في المنطقة اشتركوا في تحسين مظاهر الحارات, و استطعنا بذلك تأسيس مجموعة شبابية تحت مسمى المرصد البيئي المجتمعي مكونة من أعضاء في النادي البيئي الاعلامي والذي أطلقه فريق مبادرة أمل وعمل من أجل الحفاظ على البيئة ، يحملون على عاتقهم مهمة رصد وتوثيق المشاكل البيئية المرتبطة بسلوكيات و نشاطات بيئية سلبية على مستوى قطاع غزة و يعملون على تسليط الضوء على السلوكيات الإيجابية من أجل تعزيزها ونشرها..

و يسعى فريق نادي البيئة الاعلامي من خلال رصد وتوثيق هذه المشاكل فى المساعدة فى ايجاد حلول لهذه المشاكل والتخفيف من أثرها عن طريق ايجاد فتح قنوات شراكة حقيقية بين المواطنين والجهات المختصة،والعمل على تغير وتعديل سلوكيات الافراد البيئية السلبية لسلوكيات ايجابية ترتقي بالبيئة والمجتمع , و يحمل الراصد على عاتقه الهم البيئي ويسعي بكل عمل له أن يزيد الوعي البيئي عند المواطنين وتحسين البيئة العامة والجمالية فيما يلتزم بالعمل التشاركي وروح الفريق الواحد والابتعاد عن اتخاذ القرارات الفردية.

و قد قمنا بعمل مسابقات بيئية للمدارس كانت آخرها مسابقة التميُز البيئي حصلت فيه (مدرسة عبد الكريم العكلوك للبنين) على المركز الأول حيث استطاعت بناء أكبر مجسم بمدلول بيئي على مستوى قطاع غزة من مواد معادة الإستخدام.

سبقتها مبادرة "زينة الحارات حارتنا " في حي الصديق - بمنطقة الزوايدة بالتعاون مع بلدية الزوايدة، جمعية التأهيل والتدريب المجتمعي وجمعية الشباب والبيئة

تضمنت عدة أنشطة منها ;توزيع حاويات مخصصة للنفايات على سكان الحي وتحسين المظهر الجمالي والبيئي بأعمال دهان ورسم و توجيه التثقيف البيئي والصحي لربات البيوت فى الحي وتوجيه التثقيف البيئي والصحي لعدد 90 طفل في روضة براعم القدس الموجودة في الحي وتوجيه التثقيف البيئي والصحي لعدد 1000 طفل في مدرسة المناهل الابتدائية القريبة من الحي .

و قمنا بتنفيذ مبادرة زينة الحارات حارتنا في حارة آل خليفة - منطقة الزيتون نظمنا بعدها فعالية الدعم البيئي والسلوكي لأطفال حي أل خليفة (براعم الأمل والعمل (بمناسبة يوم الطفل العالمي واحتفالا" بتنفيذ المبادرة .

و سنقوم بفعاليات تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعي لكل بيت و مؤسسة وشركة ومطعم ولكل منشآت القطاع ولا ننسي المزارعين بطريقة الترشيد والاستهلاك العادل والأنسب لمصلحة البيئة

و من الخطوات التي تكللت بالنجاح قيام الراصد يوسف حسان برصد مشكلة خلل في نظام ترحيل نفايات مكب انتقالى فى مدينة رفح وعمل على فتح قنوات اتصال بين المواطنين فى هذه المنطقة والمسؤولين فى بلدية رفح وتكللت هذه الجهود بايجاد حل يعمل على تخفيف من معاناة سكان المنطقة حيث قامت طواقم البلدية بالبدء بترحيل النفايات والعمل على ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل مستقبلا".

و قد نفذنا كما أسلفنا سابقاً مبادرة تحسين جمالى وبيئي لمنطقة حي السدرة (مبادرة مقبرة السيد هاشم الشرقية والغربية).

انجازات المبادرة بعد 5 أيام متواصلة ومشاركة 40 عامل عملوا على ترحيل 10 سيارات نفايات وركام و زراعة 60 شجرة غير مثمرة و أعمال دهان ورسم على جدران المقبرة و تركيب 100 متر شبك حماية على الجدران.

كيف اهتم الإعلام في المبادرة ؟

الإعلام البيئي مهمش خصوصا أننا نعيش في وطن محاصر يهتم بالإعلام السياسي و الاقتصادي بشكل كبير و من دورنا ك مبادرة تضم الكثير من الإعلاميين نقوم بعقد دورات في الإعلام البيئي و محاولة نشر ما رصدنا به من المشاكل البيئية و البحث عن حل لها لدى المؤسسات و البلديات المهتمة و المتابعين لدينا في صفحتنا الخاصة بالمبادرة .

ومن المشاكل التي نحاول حلها إعلامياً السلوك السلبي بادخال الحيوانات داخل مياه البحر بجوار الناس بصوت وعرض مقطع فيديو عن رمي النفايات على الشاطئ التي تعد مؤشر لأعمال ولأفكار نخطو على ناحيتها و قمنا بذلك على أرشفة معظم الأعمال التي قمنا بها على الصفحة الخاصة بالمبادرة و كانت تصل المشاهدات إلى ما يقارب 61 ألف مشاهد خلال الأسبوع فضلا عن اطلاق المبادرة البيئية الالكترونية التي تحمل صورا متحركة تجذب الانتباه .



