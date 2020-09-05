تراند اليوم : وفاة الفنانة كريمة مختار

القاهرة ـ الخليج 365

توفيت الفنانة كريمة مختار مساء الخميس، بعد صراع مع المرض، وذلك بحسب ما أكده نجلها، الإعلامي معتز الدمرداش.

وأشار الفنان أشرف زكى فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، إلى أنه سيتم تشييع الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الظهر من مسجد عمر بن العاص.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الممثلة المصرية كريمة مختار توفيت مساء اليوم الخميس عن 82 عاما بعد صراع مع المرض.

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ودخل الإعلامي المصري معتز الدمرداش، في نوبة بكاء شديدة خلال الصلاة على جثمان والدته الفنانة كريمة مختارعقب صلاة الظهر من مسجد عمرو بن العاص.

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وقد شيعت جنازة كريمة مختار، من مسجد عمرو بن العاص، وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على توديعها، كما تجمهر عددًا كبيرًا من جمهورها لتوديعها.

وولدت كريمة مختار في 16 يناير كانون الثاني 1934 باسم عطيات محمد البدري وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. واشتهرت الممثلة الراحلة بأداء دور الأم على مدى أكثر من نصف قرن.