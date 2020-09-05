تراند اليوم : الأردن : مقتل طبيب ومساعده افترسهما أسد في البلقاء

عمان - الخليج 365

توفي طبيب بيطري ومساعده عقب تعرضهما لهجوم من أسد في مأوى الحيوانات المفترسة بمنطقة الكمالية في محافظة البلقاء بالأردن.

ووفق ما ذكرت تقارير اعلامية أمس الأحد فإن الأسد هاجم الطبيب ومساعده أثناء تواجدهما قرب قفصه، ونهشت اجزاء من أجسادهما مما أصابهما بجراح خطيرة، قبل أن يتمكن المتواجدون من تخليصهما، لينقلا فيما بعد إلى المدينة الطبية قبل أن يفارقا الحياة.

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وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطبيب يحمل الجنسية الأردنية فيما يحمل مساعده الجنسية الباكستانية، وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقا بشأن الحادث للوقوف على ملابساته.

وأوضحت بعض المواقع الإلكترونية أن المتواجدين داخل المأوى تمكنوا من قتل الأسود.