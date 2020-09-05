تراند اليوم : أغنى أغنياء اليابان خسر 1.4 مليار دولار في يوم واحد!

طوكيو - الخليج 365

يبدو أن يوم الجمعة الماضي كان أسوأ أيام أغنى أغنياء ثالث اقتصاد عالمي، فخلال ساعات من تداولات ذاك اليوم تكبد Tadashi Yanai خسارة ثقيلة بـ 1.4 مليار دولار، حين هوت أسهم مجموعة Fast Retailing التي يملكها بـ 6.7% في جلسة تداول واحدة.

هذا الهبوط الحاد عاد للنتائج المخيبة التي أعلنت عنها شركة Uniqlo للأزياء الشهيرة في اليابان، والتابعة لمجموعة Fast Retailing يوم الجمعة الماضي، بعد التراجع الكبير في مبيعاتها خلال شهر ديسمبر، الأمر الذي أرجعته الشركة إلى كساد تشكيلة الشتاء بسبب دفء الموسم الحالي، حيث فقدت حوالي 5% من إيراداتها.

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رئيس ومؤسس الشركة Tadashi Yanai سجل بذلك أسرع سقوط حر ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم الـ500، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات. وبعد الخسائر الثقيلة لشركة Uniqlo يوم الجمعة، أصبحت ثروة أغنى رجل في ثالث اقتصاد عالمي عند 17.7 مليار دولار فقط، أفقدته 6 مراكز في قائمة أثرياء العالم وهبط إلى المرتبة الـ 44.

وتأتي هذه النتائج المخيبة لشركة التجزئة اليابانية الشهيرة، لتبث مزيداً من القلق والمخاوف في قطاع الشركات اليابانية، بعد الضربة الموجعة التي تلقتها شركة "تويوتا" من تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ضمن سياق "الرهاب المكسيكي" الذي تملكه منذ بدء حملته الرئاسية، مهدداً شركة صناعة السيارات العملاقة بفرض ضرائب ضخمة على صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة إذا ما قررت فتح مصنع لها في المكسيك، الخبر الذي ألقى بظلاله على سهم الشركة.