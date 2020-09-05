تراند اليوم : دراسة علمية: الرجل الأصلع أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

لندن - الخليج 365

قالت دراسة علمية حديثة إنه يوجد رابط قوي بين الرجال الصلع وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

وربطت الدراسة العلمية الأمريكية، بين هرمون "الاندروجين"، المسؤول عن تساقط الشعر لدى الرجال، ببعض أسوأ مضاعفات الإصابة بكورونا، مبينة أنه تم التأكد من ذلك بعد وفاة أول طبيب أميركي أصلع بالفيروس.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الدراسة الهرمونات التي تحفز على تساقط الشعر قد تساعد فيروس كورونا على مهاجمة الخلايا، الأمر الذي يتسبب في ظهور أعراض قد تكون قاتلة لدى الرجال الصلع.

وبناء على ذلك، فقد رجحت الدراسة أن تكون العلاجات المناسبة لكورونا هي المستخدمة لقمع هذه الهرمونات، مثل تلك المستخدمة للصلع وكذلك أمراض مثل سرطان البروستاتا.

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وأكد مؤلف الدراسة، البروفيسور كارلوس وامبير، أن الصلع مؤشر مثالي على شدة أعراض الفيروس.

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وأودى وباء كورونا بحياة 390 ألفا و868 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون أول بحسب الصحيفة البريطانية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد توقعت، أن يتواصل فيروس كورونا المستجد، بالعيش معنا خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم القدرة على السيطرة عليه حتى اللحظة.

وحذر رئيس الطوارئ في المنظمة العالمية مايكل رايان، أنه من المستحيل التنبؤ بموعد السيطرة على الجائحة

وفي وقت سابق، وصفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد، بـ"الفيروس المحيّر للغاية"، محذرة من صعوبة انتاج لقاح مضاد له.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من مارس الماضي، عن تصنيف فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض "كوفيد 19"، وباءً عالميا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، في ديسمبر/ كانول الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر العالم.