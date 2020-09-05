تراند اليوم : ماسر وجود لونين للكمامة الطبية

وكالات/ الخليج 365

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، تحول إرتداء الكمامة الى شئ الزامي للأصحاء والمرضى لايمكن الإستغناء عنها.

وتداول عدد من رواد المواقع التواصل الإجتماعي الكثير من التساؤلات حول أسباب وجود لونين للكمامة الطبية وهما الأبيض والأزرق.

وقال أستاذ الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، د. محمد عز العرب، إن الجهة الفاتحة لا بد أن تكون تجاه المريض، والأغمق في اتجاه السليم.

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وأوضح العرب أن في حالة إصابة المريض بأى مرض لا بد أن تكون الجهة الفاتحة ناحية المريض.

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وأضاف خلال حديثه لـ "هُن"، انه في حال لو كنت سليماً معافى وتريد أن تحمي نفسك من العدوى، فيجب ارتداء الكمامة بحيث يكون اللون الأبيض للخارج، والأزرق ملامساً لوجهك، فالكمامة مصممة بحيث تكون فلترة الجراثيم تبدأ من اللون الأبيض باتجاه الأزرق وليس العكس، أما فيما يتعلق بوجود لونين للكمامة، أوضح أنها أمور تتعلق بالتصنيع فقط.