تراند اليوم : توقعات ميشال حايك سوداوية للجزء الثاني من عام 2020 .. خسائر تأتي على الأخضر واليابس

بيروت - الخليج 365

شهد العالم منذ مطلع العام 2020 الكثير من الأحداث التي هزت العديد من البلاد أبرزها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي حصد ملايين الضحايا وأدى إلى وفاة مئات الآلاف.

والجميع بات يتساءل عما يحمله الجزء الثاني من هذا العام من أحداث ومفاجآت حيث تنقسم المواقف بين التشاؤم والتفاؤل.

وقد تحدث ميشال حايك في حديث إلى صحيفة L’Orient Le Jour اللبنانية التي تصدر باللغة الفرنسية عن ما يحمله المستقبل للجزء الثاني من العام معبرا عن قلقه تجاه حدث لافت قد يقع بحلول أحد الأعياد الدينية.

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ورأى أن العاصفة الصحية والاقتصادية وخصوصاً في لبنان قد تهدأ بحلول موسم العواصف الطبيعية المقبل بحسب إشارته. كما قال للصحيفة إن المرحلة السابقة لذلك يمكن أن تشهد الكثير من الخسائر، مضيفاً أن هذه الخسائر ستأتي على "الأخضر واليابس".

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وتابع أنه يرى الكثير من الصور المثيرة للجدل في 3 أماكن من لبنان منها بعبدا، الحكومة، البرلمان لافتاً إلى أن الفراغ سيكون العامل المشترك بينها. وختم: " يمكن أن يتلقى لبنان بعض الهدايا الإسرائيلية التي يتم تحضيرها له لتتلقى إسرائيل في المقابل هدايا مماثلة، بل أكثر أهمية".