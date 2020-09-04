تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي وحفيدتها ترقصان على أغنية الجسمي – فيديو

لا تزال أغنية (بالبنط العريض)، للفنان الإماراتي حسين الجسمي تحقق نجاحاً كبيراً، خصوصاً بعدما تفاعل معها عدد كبير من النجوم والنجمات ومشاهير السوشيال ميديا.

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أحدث من عبر عن اعجابه بالأغنية، كانت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي.

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زينب نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى (دانييلا)، وهما تغنيان بإندماج (بالبنط العريض).

يأتي هذا، بعدما وجهت زينب دعواتها إلى الله كي يحفظ والدتها ووالدها، اللذان يعيشان في لبنان، فور وقوع الانفجار، وكانت المرة الأولى التي تدعو فيها علناً لوالدتها هيفا رغم القطيعة بينهما.

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